Haberler

Av tüfeğini kontrol ederken yanlışlıkla kendini vurdu

Av tüfeğini kontrol ederken yanlışlıkla kendini vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Sezayi K. isimli şahıs, evinde ruhsatsız av tüfeğini kontrol ederken kazaen yaralandı. Omzundan yaralanan şahıs hastaneye sevk edildi.

Bilecik'te bir şahıs, evinde av tüfeğini kontrol ederken silahın kazaen ateş alması sonucunda sol omzundan yaralandı.

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sezayi K. isimli şahıs, evde ruhsatsız çifte av tüfeğini kontrol ederken silahın kazaen ateş alması sonucunda sol omuz bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sezayi K.'nın ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

Köpekleri istismar edip öldüren doktorla ilgili sürpriz karar