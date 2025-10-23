Bilecik'te ATV Yayalara Çarptı, Sürücü Kaçtı

Bilecik'te sürücüsü belirlenemeyen ATV, kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı.

Edinilen bilgilere göre, 26 GJ 977 plakalı ATV, Futbol Sokak üzerinden Stadyum Sokak istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Dedeoğlu Caddesi yönüne yürümekte olan B.A. ve M.K.O.'ya çarptıktan sonra, market önünde park halinde bulunan 11 ABV 979 plakalı beyaz kamyonetin sol ayna ve yan kısımlarına çarparak durabildi. Kazada yaya olarak bulunan Berat A. ve Mert Kaan O. hafif şekilde yaralanırken, ATV sürücüsünün olay yerini terk ettiği öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - BİLECİK