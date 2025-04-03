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Bilecik'te ATV Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te ATV Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki bir ATV'nin devrilmesi sonucu sürücüsü Abdülkadir K. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Cami önünden Meltem Konutları istikametine seyir halinde 11 ACJ 480 plakalı ATV sürücüsü Abdülkadir K. Atatürk ormanı mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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