Bilecik'te Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi güzergahında bir süredir devam eden asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Karayolları ekiplerince Bozüyük'ten Bursa yönüne gidişte 26'ıncı ile 32'inci kilometreler arasında yürütülen 6 kilometrelik asfalt yenileme çalışmasının sona ermesiyle trafik akışı normale döndü. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahta trafiğin her iki yönde de tüm şeritlerden açık olduğu bildirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülere güvenli yolculuklar dileyerek trafik kurallarına riayet edilmesi çağrısında bulundu. - BİLECİK