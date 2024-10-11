Bilecik'te Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları Sonuçları Açıklandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, son bir ay da Bilecik ilinde halkın güvenliği ve huzuru adı kapsamında gerçekleşen operasyonlar ve uygulamaların sonucunu kamuoyuyla paylaşarak, "960 olay meydana gelmiş, 649 şüpheli yakalanmış" dedi.

Vali Şefik Aygöl, il genelinde son 1 ayda asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, trafik konularında yapılan çalışmalar hakkında verileri açıkladı. Aygöl, eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunarak, "Her daim önceliğimiz olan okul güvenliği konusu okulların açılmış olmasıyla bizleri daha da hassas hale getirmiştir. Çocuklarımızın güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri her şeyden daha önemlidir. Bu yüzden okul güvenliğini tehdit edecek olan en ufak unsura karşı tavrımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Yapılan asayiş uygulamaları kapsamında; 146 bin 871 şahıs kontrol edilmiş, 164 aranan şahıs yakalanmıştır. 761 işyeri, 332 okul, 499 metruk bina, 605 park bahçe kontrol edilmiştir. 960 olay meydana gelmiş, 649 şüpheli yakalanmış 19 şüpheli gözaltına alınmıştır; 21 hırsızlık-dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kabahatler kanununa istinaden 15 şahsa toplam 46 bin 200 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.

"Milletimizin huzurunun kaçmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "Milletimizin huzurunun kaçmasına asla müsaade etmeyeceğiz, asayiş uygulamalarını ilimizin her noktasında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalar kapsamında, toplam 30 adet operasyon gerçekleştirilmiş, 33 şüpheli şahsa narkotik suçlardan yasal işlem yapılmış, 4 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca narkotik suçlardan aranması bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şahıslar işlemleri akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Uyuşturucuyla mücadelemiz son zehir taciri de yakalanana kadar kararlı bir şekilde devam edecektir. Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalar kapsamında; 9 operasyon icra edilmiş toplam 22 şüpheli yakalanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 204 bin 440 adet tütün doldurulmuş makaron, 70 bin boş makaron ele geçirilmiştir. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalar kapsamında; 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapılmış, 3 yabancı uyruklu şahsa toplamda 68 bin 502 TL idari para cezası kesilmiş, 2 aranması olan şahıs yakalanmıştır. Umut tacirliğine ülkemizde olduğu gibi Bilecik'te de geçit vermeyeceğiz" dedi.

"43 bin 844 motorlu araç kontrol edilmiş"

Vali Aygöl trafik denetimleri hakkında verdiğini bilgide, "İl geneli gerçekleştirilen trafik kontrolleri kapsamında; 635 ayrı noktada 3 bin 111 adet trafik uygulaması icra edilmiştir. 43 bin 844 motorlu araç kontrol edilmiş, 11 bin 482 sürücüye toplam 22 bin 964 bin 333 idari para cezası uygulanmış, 626 araç trafikten men edilmiştir. 231 ehliyetsiz sürücü, 56 alkollü araç kullanan sürücü, 6 bin 717 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir. Kıymetli basın mensupları, sizler aracılığınızla bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle okul çevrelerinde sürücülerin daha dikkatli davranmaları, hız limitlerine ve trafik levhalarına uymaları hayati önem taşımaktadır. Yaya kazalarının önlenmesi için "trafikte yaya önceliği" konusunda tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Okul çevresindeki tüm güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. En ufak bir olaya meydan vermemek ve çocuklarımızın huzur içerisinde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için var gücümüzle okul çevrelerinde olmaya devam edeceğiz. Bilecik'te huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tüm güvenlik güçlerimiz milletimizin emrindedir. Türkiye'nin huzuru, Bilecik'in huzuru diyoruz" dedi. - BİLECİK