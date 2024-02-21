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Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, aranması bulunan 4 şahıs yakalandı ve 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 1074 şahıs ve 241 araç sorgulanarak aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Adli mercilere çıkarılan 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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