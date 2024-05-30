Bilecik'te Aranan Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Bilecik'te 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bilecik'te 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Elazığ Yerel İlamat Masasınca; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla ikametinde yakalandı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK