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Bilecik'te Aranan Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Bilecik'te 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik'te 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ Yerel İlamat Masasınca; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla ikametinde yakalandı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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