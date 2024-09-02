Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK