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Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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