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Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan bir şüpheli, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunması sebebiyle yakalandı. Tutuklanan şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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