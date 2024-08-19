Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca yakalanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK