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Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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