Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK