Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK