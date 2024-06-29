Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde aranma kaydı bulunan bir şüpheli, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde aranma kaydı bulunan 1 şüpheli yakalandı.
Samsun Ağır Ceza İlamat Masasınca; 'Evi Terk Eden Çocuğu, Ailesini veya Yetkili Makamları Durumdan Haberdar Etmeksizin Yanında Tutmak' Suçundan aranan şüpheli Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BİLECİK