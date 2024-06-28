Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Finike İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphe Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK