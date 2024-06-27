Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı
Söğüt ilçesinde 'Basit Yaralama' suçundan aranan şüpheli, 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Söğüt Asliye Ceza Mahkemesince; 'Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine 'ne teslim edildi. - BİLECİK