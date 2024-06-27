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Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

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Söğüt ilçesinde 'Basit Yaralama' suçundan aranan şüpheli, 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Söğüt Asliye Ceza Mahkemesince; 'Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine 'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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