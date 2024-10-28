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Bilecik'te Aranan Şüpheli Hapis Cezası ile Yakalandı

Bilecik'te Aranan Şüpheli Hapis Cezası ile Yakalandı
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Bilecik'te vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'te 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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