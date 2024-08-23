Bilecik'te aranan şüpheli GBT kontrolünde yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 1 yıl 44 gün aranma kaydı bulunan şüpheli, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan GBT kontrolünde yakalandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 1 yıl 44 gün aranma kaydı bulunan şüpheli GBT kontrolünde yakalandı.
Yalova İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 1 yıl 44 gün aranma kaydı bulunan şüpheli Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan GBT kontrolünde yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK