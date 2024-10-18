Bilecik'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) il genelinde aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masası'nca 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK