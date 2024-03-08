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Bilecik'te aranan şahıs yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan aranan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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