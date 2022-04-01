Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler

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Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki araçlardan akü ve çeşitli malzemeler çalmaktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki araçlardan akü ve çeşitli malzemeler çalmaktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'de son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Tespit ettiği 3 kişiyi takibe alan polis, şahısların park halindeki araçlardan çaldıkları akü ve çeşitli eşyaları iki ayrı hurdacıya sattıklarını belirledi. Y.S.G. (14), A.T. (16) ve İ.T.E. (18) isimli şüpheliler, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.G. serbest bırakılırken, A.T. ve İ.T.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK

Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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