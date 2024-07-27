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Bilecik'te araç yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

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Bozüyük ilçesinde meydana gelen araç yangınında Emrah Gültekin isimli bir kişi hayatını kaybetti. Yangın sonucunda araç tamamen yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Bozüyük Saraycık Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle 11 TH 742 plakalı bir aracın yandığı ihbarını alan Jandarma, İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürülürken, araç içinde bulunan Emrah Gültekin isimli şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Emrah Gültekin'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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