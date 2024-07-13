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Bilecik'te Araç Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir aracın lastiklerini keserek araç içerisinden teyp ve çanta çalan şüpheli yakalandı. Çalınan malzemeler vatandaşa teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir aracın lastiklerini keserek araç içerisinden teyp ve çanta çalan şüpheli yakalandı.

Bozüyük Yenidoğan Mahallesinde bir şahsın araç lastiklerinin kesilmesi ve araç içerisinden teyp ve çanta çalınması ihbarı üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında; olay yerine motosiklet ile gelen bir şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirerek tekke mahallesi istikametine gittiği tespit edildi. Şüpheli tekke mahallesinde yakalanarak hakkında; 'Otodan Hırsızlık' ve 'Mala Zarar Verme' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Çalınan malzemeler şüpheli şahıstan temin edilerek vatandaşa teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozüyük Bilecik Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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