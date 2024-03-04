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Bilecik'te araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandı

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Bilecik'te sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç dereye yatağına uçarken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç dereye yatağına uçarken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Süleyman İ. idaresindeki 34 YR 5297 otomobil, Vezirhan Beldesi mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç Karasu Deresine taklalar atarak uçtu. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Döndü Y. ve Saniye İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunların iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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