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Bilecik'te Apartman Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Bilecik'te bir apartmana giren 3 çocuk, bina sakinlerinin ayakkabılarını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde gece geç saatlerde 3 çocuk, 6 katlı apartmanın kapısının açık olduğunu görüp binaya girdi. 3 çocuk binada gözlerine kestirdikleri ayakkabıları kısa sürede çaldı. Çocuklardan ikisi ayakkabıları kıyafetlerin içine saklarken, diğeri ise elinde tuttuğu ayakkabıyla merdivenden inerken görüldü.

Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ile inceleme yapan ekipler geniş çaplı araştırma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Çocuk Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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