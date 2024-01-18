Bilecik'te apart tarzı yaşam alanlarında düzensiz göçmen operasyonu

Bilecik'te bir apartmanda oluşturulan apart tarzı yaşam alanlarında yaşayan 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Gazipaşa Mahallesi, Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda kaçak olarak yabancı uyruklu şahısların kaldığı ihbarı üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Belirtilen 5 katlı apartmanın birinci katının yemekhane olarak dizayn edildiği, her katta üçer daire kapısının ve dairelerin odalarının da bölümlere ayrılarak, apart tarzı yaşam alanları oluşturulduğu tespit edildi. Binanın 1. katında bulunan yemekhane bölümünde yapılan kontrollerde (7) Türkmenistan ve (5) Afganistan uyruklu, 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamalarda yabancı şahısların ülkemizde yasal kalış haklarının bulunmadığı, kaçak olarak çalıştıkları tespit edilerek, 12 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan 3 şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan şüpheli olarak adli tahkikat yapıldı. - BİLECİK