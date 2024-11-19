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Bilecik'te Anne ve Kızının Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Taksi Sürücüsü Tutuklandı

Bilecik'te Anne ve Kızının Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Taksi Sürücüsü Tutuklandı
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Bilecik-Bozüyük-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında anne Yeliz Efe ve kızı Ela Efe hayatını kaybetti. Kazada gözaltına alınan taksi sürücüsü Kemal Kuruoğlu tutuklandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün anne ve kızın hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan taksi sürücüsü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Bilecik-Bozüyük-Bursa kara yolu Muratdere kavşağında meydana gelmişti. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 16 ANN 509 plakalı otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa'da Yönder okullarında kimya öğretmenliği yapan Yeliz Efe ve kızı Ela Efe'nin cenazesi memleketleri olan Eskişehir'de dün toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan 11 T 5086 plakalı ticari taksi sürücü Kemal Kuruoğlu tutuklu yargılanmak üzere Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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