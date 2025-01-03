Bilecik'te Ambulans Kazası: Hastaya Şans Eseri Bir Şey Olmadı

Bilecik'te hasta sevk eden ambulans yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken hasta korku dolu anlar yaşadı.

Kaza ; Bilecik merkez İl Özel İdaresi kavşağına meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta sevk yapmak için yola çıkan Özlem Ercek idaresindeki 11AAB 672 plakalı ambulans, kavşağa geldiğinde Mesut Yıldırım idaresindeki aracın aniden önüne çıkması nedeniyle kontrolden çıktı. Ambulans yolun sağ tarafında bulunan refüje çıktı, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Araç içinde bulunan 3 personel ve 1 hasta kazayı yara almadan atlattı. Ambulans içinde bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, ambulans sürücüsü Özlem Ercek'in çok üzgün olduğu görülürken, kendisini meslektaşları teselli etti. Ercek, kaza sonrası ağlayıp aracın kapısına vurarak yaşadıklarına tepki gösterdi. - BİLECİK