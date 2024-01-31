Bilecik'te alkollü sürücünün otomobili köprüden düştü, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobilin köprüden aşağıda düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, Çakırpınar Köyü'nden kent merkezine seyir halindeki İ. K. yönetimindeki 11 AS 974 plakalı otomobil, Kalderek Köprüsüne geldiğinde sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü İ. K. ve araç içinde yolcu olarak bulunan G.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü İ.K.'nin 2.58 promil alkollü olduğu öğrenildi. - BİLECİK