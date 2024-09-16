Bilecik'te Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı: 1 Yaralı

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 işi yaralandı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsünün 2.01 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza; dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi kavşağında meydana geldi. Sanayi alt geçidinden İstiklal Caddesine seyir halindeki İbrahim B. idaresindeki 11 AB E533 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde bulunan Teoman G. idaresindeki 11 AC B591 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücü İbrahim B.'nin 2.01 promil alkollü olduğu öğrenildi. - BİLECİK