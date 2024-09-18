Bilecik'te Alkollü Sürücü Ormanlık Alana Uçtu

Bilecik'te, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği nedeniyle yoldan çıkan otomobil ormanlık alana uçtu. Sabaha karşı yaşanan trafik kazasında sürücü alkollü çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Söğüt kara yolunda sabaha karşı seyir halindeki 26 RV 215 plakalı otomobil sürücüsü Cihan B., Alibeydüzü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafından bulunan ormanlık alana uçarak, bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, 3.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. - BİLECİK