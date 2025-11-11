Bilecik'te Alkollü Şahıs Otomobilin Altında Kaldı

Bilecik'te alkollü olduğu iddia edilen ve yol kenarında yatan bir şahıs, üzerinden otomobil geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye köyü köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şekilde yol kenarında yatan İsmail D.'nin üzerinden Cenker S. idaresindeki 11 EE 724 plakalı otomobil geçti. Meydana gelen trafik kazasında İsmail D. vücudunun farklı bölgelerinde meydana gelen kırıklar sebebi ile yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahsı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan İsmail D., ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.