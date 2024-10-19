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Bilecik'te Alev Alan Otomobile Esnafın Müdahalesi

Bilecik'te Alev Alan Otomobile Esnafın Müdahalesi
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Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangına, çevredeki esnaf yangın tüpü ile müdahale etti. Müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve muhtemel bir faciadan dönüldü.

Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak üzerinde seyir halindeki Ali K. yönetimindeki 11 ABV 741 plakalı otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerek çevreden yardım isterken, dumanlar birden aleve dönüştü. Çevrede bulunan esnaf yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaparak alev alan otomobildeki yangını büyümeden söndürdü.

Esnafın müdahalesi sonrası sönen otomobilde maddi hasar oluşurken muhtemel bir faciadan dönüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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