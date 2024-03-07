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Bilecik'te alacak verecek kavgasında motosiklet sürücüsü vuruldu

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Bilecik'te bir inşaat sahibi ile işçi arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, yoldan motosikletiyle geçmekte olan bir kişi vuruldu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te bir inşaat sahibi ile işçi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada yoldan motosikletiyle geçmekte olan bir kişi vuruldu.

Alınan bilgilere Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Villalar Mevkiinde bir inşaat sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Ömer K. aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M.'ye ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar o esnada motosikleti ile bölgeden geçen bir kişinin kafasına isabet etti. Olay yerine hemen 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Ömer K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Durumu iyi olan yaralı hastaneden taburcu edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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