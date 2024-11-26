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Bilecik'te Ağaç Kesme Suçundan Tutuklama

Bilecik'te Ağaç Kesme Suçundan Tutuklama
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası alan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'te 'Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan hapis cezası alan şahıs yakalanarak, tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan 2 ayrı suçtan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca adli para cezası ile aranması da olduğu öğrenilirken, tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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