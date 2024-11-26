Bilecik'te Ağaç Kesme Suçundan Tutuklama
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası alan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Bilecik'te 'Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan hapis cezası alan şahıs yakalanarak, tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan 2 ayrı suçtan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca adli para cezası ile aranması da olduğu öğrenilirken, tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK