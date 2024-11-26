Bilecik'te Ağaç Kesme Suçundan Tutuklama

Bilecik'te 'Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan hapis cezası alan şahıs yakalanarak, tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme' suçundan 2 ayrı suçtan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca adli para cezası ile aranması da olduğu öğrenilirken, tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK