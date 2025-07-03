Bilecik'te Açık Damperle Seyreden Kamyona Ceza
Bilecik'te damperinin arka kapağı açık olan bir kamyon, yola yükünü düşürerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle sürücüsüne 2 bin 72 TL ceza kesildi.
Bilecik'te damperinin arka kapağı açık şekilde seyreden kamyonun sürücüsüne ceza yazıldı.
Eskişehir-Bilecik-Sakarya D-650 karayolunda damperinin arka kapağı açık şekilde seyreden bir kamyonun, yola yükünü düşürerek trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği tespit edildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 2 bin 72 TL trafik idari para cezası uyguladı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa