Bilecik'te Açık Damperle Seyreden Kamyona Ceza

Bilecik'te damperinin arka kapağı açık şekilde seyreden kamyonun sürücüsüne ceza yazıldı.

Eskişehir-Bilecik-Sakarya D-650 karayolunda damperinin arka kapağı açık şekilde seyreden bir kamyonun, yola yükünü düşürerek trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği tespit edildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 2 bin 72 TL trafik idari para cezası uyguladı. - BİLECİK