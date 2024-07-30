Bilecik'te 70 traktörün araç muayenesi gerçekleştirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga Beldesinde 70 traktörün araç muayenesi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde 'Tüvtürk Gezici Araç Muayene İstasyonu' ekipleri ile koordine kurularak 70 traktörün araç muayenesi gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri traktör sürücülerini rops demiri ve reflektör kullanımının öneminden bahsederek, "Rops demiri traktör kazaları sırasında sürücüye yaşam boşluğu sağlayarak hayat kurtarır. Traktör devrildiğinde sürücünün araç altında sıkışmasını engeller. Bu nedenle bu güvenlik önlemi çiftçiler için mutlaka gereklidir" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK