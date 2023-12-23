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Bilecik'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı

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Bilecik'te yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Doğukan E. yönetimindeki 11 AJ 071 plakalı tır, yola aniden fırlayan 7 yaşındaki Mehmet E. M.'ye çarptı. Kazada araç altında kalan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 7 yaşındaki küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, o anlarda çocuğa tırın çarpması ve vatandaşların hemen oraya koşmaları yer alıyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Doğukan Bilecik Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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