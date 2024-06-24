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Bilecik'te 7 araç ve sürücüsüne toplam 10 bin 542 TL trafik cezası

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Bölge Trafik Denetleme ekipleri bayram sonrası drone denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 7 araç ve sürücüsüne; 'Geçmenin Herhangi bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesinden toplamda 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te 7 araç ve sürücüsüne toplam 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme ekipleri bayram sonrası drone denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 7 araç ve sürücüsüne; 'Geçmenin Herhangi bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesinden toplamda 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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