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Bilecik'te 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, Firari Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, Firari Şüpheli Tutuklandı
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Bilecik'te farklı tarihlerde gerçekleşen 6 hırsızlık olayı ile ilgili olarak yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bilecik'te farklı tarihlerde 6 adet hırsızlık olayına karışan firari şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bozüyük'te farklı tarihlerde meydana gelen 3 adet otodan hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik olarak Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda; 6 adet hırsızlık olayını aynı şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan incelemeler sonunca Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.

Şahıs, adli makamlarca 6 ayrı dosyadan tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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