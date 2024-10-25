Bilecik'te 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, Firari Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te farklı tarihlerde 6 adet hırsızlık olayına karışan firari şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bozüyük'te farklı tarihlerde meydana gelen 3 adet otodan hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik olarak Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda; 6 adet hırsızlık olayını aynı şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan incelemeler sonunca Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.

Şahıs, adli makamlarca 6 ayrı dosyadan tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK