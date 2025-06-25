Bilecik'te 58 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bilecik'te 58 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
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Bilecik'te yürütülen 5 aylık bir takip sonucunda, dolandırıcılık çetesi 58 milyon 350 bin TL'lik vurgun yaparken 12 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında birçok malzeme ve para ele geçirildi.

Bilecik'te 58 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık çetesi 5 ay süren bir takip sonucu çökertilirken, yakalanan 12 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince üçüncü şahıslar adına açılmış hatlar üzerinden vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp korku ve panik oluşturan, bu yolla dolandırıcılık faaliyeti yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan 5 aylık takip sonucunda farklı illerde birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 16 şüpheli şahsın banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemede toplamda 58 milyon 350 bin Türk lirası tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edildi.

73 personelin katılımıyla nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik Bilecik merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda yok yok

Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca (biri otomatik), 138 adet fişek (54 adet 7,65 mm, 84 adet 9 mm), 130 bin 150 TL, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 euro, bin 400 İsviçre frangı, çok sayıda altın ve ziynet eşyası (25 adet ata lira, 47 çeyrek altın, 13 yarım altın, 1 tam altın, 4 bilezik, 8 burma bilezik, kolye, yüzük, küpe vb.), 27 adet cep telefonu, 44 adet SIM kart, 8 adet SIM kart kalıbı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet tablet, 19 adet USB bellek, 25 adet banka kartı, 2 adet para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı, 6 adet yabancı uyruklu şahıslara ait resmi belge ele geçirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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