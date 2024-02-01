Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında yapılan GBT sorgusunun ardından yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK