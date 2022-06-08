Bilecik'te 5 adet motosiklet çalan hırsızlar Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler

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Bilecik'te 5 adet motosiklet çalan hırsızlar Afyonkarahisar'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te 5 adet motosiklet çalan hırsızlar Afyonkarahisar'da yakalandı

Bilecik'te 2022 yılında farklı tarihlerde 5 adet motosiklet çalan hırsızlar Afyonkarahisar'da yakalandıBilecik'te son aylarda artan motosiklet hırsızlığı ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bilecik'te 2022 yılında farklı tarihlerde 5 adet motosiklet çalan hırsızlar Afyonkarahisar'da yakalandı

Bilecik'te son aylarda artan motosiklet hırsızlığı ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Günlerce güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler farklı tarihlerde 5 adet motosiklet çalan hırsızların B.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ardından şahısların Afyonkarahisar'da olduğunu tespit etmesi üzerine hemen Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Şahıslar ekiplerce Afyonkarahisar'da yakalanarak Bilecik'e getirildi. İki şahsın alınan ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çalınan motosikletler Çay'da bulundu

Öte yandan hırsızlar, çaldıkları motosikletleri Afyonkarahisar'a bağlı Çay ilçesine götürdüklerini beyan etmeleri üzerine ilçede adli makamlarla irtibata geçildi. M.D. isimli şahsın iş yerinde Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama yapılırken, çalınan 4 motosiklet bulundu ve şahıs hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karahisar Bilecik 3. Sayfa Haberler

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