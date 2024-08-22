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Bilecik'te 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar Taşra İlamat Masasınca; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Taşra İlamat Masasınca; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü bilecik 3-sayfa Banka Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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