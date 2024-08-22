Bilecik'te 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar Taşra İlamat Masasınca; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
Bilecik'te 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar Taşra İlamat Masasınca; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK