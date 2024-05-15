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Bilecik'te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında yakalama emri bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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