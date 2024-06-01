Bilecik'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesince; 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK