Bilecik'te 4 tekerlekli elektrikli bisiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan 4 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Osmaneli karayolunda seyir halindeki 11 AV 922 plakalı dört tekerlekli elektrikli bisiklet sürücü Vildan K. 1. OSB Kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kaza araç sürücü ve yolcu olarak bulunan Nisan K. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK