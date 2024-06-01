Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 4 tekerlekli elektrikli bisiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki bir elektrikli bisiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan 4 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Osmaneli karayolunda seyir halindeki 11 AV 922 plakalı dört tekerlekli elektrikli bisiklet sürücü Vildan K. 1. OSB Kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kaza araç sürücü ve yolcu olarak bulunan Nisan K. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaneli Bilecik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title