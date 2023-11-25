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Bilecik'te 4 kişi hayvan öldürme suçlamasıyla tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri
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Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında belediye veteriner işleri müdürü ve çalışanları tutuklandı.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen belediye veteriner işleri müdürü Nedret Avcı, çalışanlar Ali Osman Durmuş, Mina Melisa Köse ve Selçuk İçen çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin hayvan koruma kanunu kapsamındaki 'kasten hayvan öldürme' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Durmuş Bilecik Tutuklama Soruşturma Hukuk 3. Sayfa Haberler

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