Bilecik'te 4 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından; fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve10 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK