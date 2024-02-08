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Bilecik'te 4 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve 10 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıs Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te 4 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından; fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve10 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozüyük Bilecik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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