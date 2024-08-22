Bilecik'te 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 4 ayrı suçtan 1 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kasten Yaralama', 'Basit Yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' olmak üzere 4 ayrı suçtan 1 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan C.K. isimli şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan C.K. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK