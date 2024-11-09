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Bilecik'te 34 Yıl 9 Aylık Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 34 Yıl 9 Aylık Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Bilecik'te 'Nitelikli Yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 34 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 34 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Nitelikli Yağma' suçundan 1 yıl 14 ay 20 gün, Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık2 suçundan 21 yıl 137 ay 60 gün olmak üzere toplamda 34 yıl 9 ay 20 gün süreyle hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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